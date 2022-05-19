В посёлок Таёжный Красноярского края отправилась передвижная эколаборатория. Связано это с возгоранием отходов на местной лесопилке. Дым от пожара беспокоит местных жителей.

«Передвижная лаборатория будет работать в посёлке два дня. Специалисты отберут пробы воздуха недалеко от предприятий. Данные результатов исследований передадут в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю для проведения дополнительных проверок», – рассказали в ведомстве.

Кроме этого, инспекторы соберут пробы почвы для расчёта ущерба окружающей среде и проведут внеплановые проверки в отношении предприятий-нарушителей. Юридическим лицам может грозить штраф до 700 тысяч рублей.

Жителя региона напоминают о том, что сообщить о нарушении природоохранного законодательства можно по телефону круглосуточной горячей линии министерства экологии 8800-20-11-116.

Фото: © министерство экологии Красноярского края