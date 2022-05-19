Сенатор от Красноярского края назвал программу импортозамещения в России провальной

Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас высказался о провале программы импортозамещения, проводимой в России. Он отметил, что после 2014 года в стране есть только одна сфера, где импортозамещение даёт результаты – сельское хозяйство.

«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах. Вы можете пойти в любой продовольственный магазин и всё будет на торговых полках. Никакие отчёты и доклады об успехах в данной сфере становятся не нужны, отечественными продуктами продовольственная безопасность Страны гарантирована в полном объёме», — написал Клишас в телеграм-канале.

До этого в подобном ключе высказался глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, который обвинил «некоторых руководителей» в стремлении «посадить» российскую промышленность и экономику на поставки из Китая.

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