В Богучанском районе на лесоперерабатывающем предприятии горят отходы

Экоавтомобиль выехал в пос. Таёжный, где на территории лесоперерабатывающих предприятий ООО «Дракон РТ» и ООО «ДПХ-12» горят отходы лесопиления. О задымлении и запахе гари сообщили сами жители, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Передвижная лаборатория будет работать там два дня, специалисты отберут пробы атмосферного воздуха недалеко от предприятий. Для проведения дополнительных проверок, результаты исследований Минэкологии края передаст в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Инспекторы экологического надзора министерства проводят внеплановые проверки в отношении предприятий-нарушителей, согласованные с прокуратурой. Специалисты проверят соблюдение природоохранного законодательства в области обращения с отходами и отберут пробы почвы для расчёта ущерба.

Отметим, что юридическим лицам грозит штраф до 700 тысяч рублей и возмещение ущерба, нанесённого окружающей среде.

Сообщать о фактах нарушения природоохранного законодательства можно на телефон круглосуточной горячей линии министерства 8800-20-11-116.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив