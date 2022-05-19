Житель Башкирии разлучил дочь с матерью и увез в Норильск

Житель Башкирии похитил дочь и увёз её в Норильск. Возвращать девочку матери пришлось приставам.

Как рассказали в пресс-службе ФССП по Красноярскому краю, женщина четыре месяца не видела дочь, а общаться с ней могла только по телефону. Возвращать девочку матери пришлось приставам. В отношении мужчины возбудили исполнительное производство, а затем пристав-исполнитель разыскал должника и разъяснил ему об ответственности. После этого мужчина согласился добровольно отдать дочь.

Сейчас ребёнок проживает с матерью в Башкортостане. Отец может видеться с дочерью, но только на территории республики.

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов