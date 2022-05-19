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В Красноярске в Ленинском районе отремонтируют семь междворовых проездов за почти 9 млн рублей

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Красноярск
16:16 19 Мая 2022
общество, красноярск, благоустройство
Фотография © admkrsk.ru
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В Ленинском районе в этом году отремонтируют 7 проездов к жилым многоквартирным домам:

  • по ул. 52 Квартал, 1;
  • по пер. Тихий, 20;
  • ул. Мичурина, 14а;
  • ул. 26 Бакинских Комиссаров, 7б;
  • ул. Шевченко, 44;
  • ул. Шевченко, 60;
  • ул. Шевченко, 84.

Стоимость работ — 8,9 млн рублей, рассказали в администрации города Красноярска. Будет заменён бортовой камень. Кроме этого, уложат новое асфальтобетонное покрытие и отремонтируют тротуары.

На данный момент идут подготовительные работы и закупка строительных материалов. Ремонт завершат до 30 августа.

— При формировании плана ремонта проездов мы учитывали обращения граждан. Комиссия оценивала степень износа асфальтобетонного покрытия. В результате был сформирован список адресов, где будет сделан ремонт, — отметил руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.

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