В Красноярске в Ленинском районе отремонтируют семь междворовых проездов за почти 9 млн рублей

В Ленинском районе в этом году отремонтируют 7 проездов к жилым многоквартирным домам:
- по ул. 52 Квартал, 1;
- по пер. Тихий, 20;
- ул. Мичурина, 14а;
- ул. 26 Бакинских Комиссаров, 7б;
- ул. Шевченко, 44;
- ул. Шевченко, 60;
- ул. Шевченко, 84.
Стоимость работ — 8,9 млн рублей, рассказали в администрации города Красноярска. Будет заменён бортовой камень. Кроме этого, уложат новое асфальтобетонное покрытие и отремонтируют тротуары.
На данный момент идут подготовительные работы и закупка строительных материалов. Ремонт завершат до 30 августа.
— При формировании плана ремонта проездов мы учитывали обращения граждан. Комиссия оценивала степень износа асфальтобетонного покрытия. В результате был сформирован список адресов, где будет сделан ремонт, — отметил руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.