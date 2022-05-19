В Красноярске в Ленинском районе отремонтируют семь междворовых проездов за почти 9 млн рублей

В Ленинском районе в этом году отремонтируют 7 проездов к жилым многоквартирным домам:

по ул. 52 Квартал, 1;

по пер. Тихий, 20;

ул. Мичурина, 14а;

ул. 26 Бакинских Комиссаров, 7б;

ул. Шевченко, 44;

ул. Шевченко, 60;

ул. Шевченко, 84.

Стоимость работ — 8,9 млн рублей, рассказали в администрации города Красноярска. Будет заменён бортовой камень. Кроме этого, уложат новое асфальтобетонное покрытие и отремонтируют тротуары.

На данный момент идут подготовительные работы и закупка строительных материалов. Ремонт завершат до 30 августа.