В Красноярске разрушается подпорная стена на улице Базайской. Как рассказал депутат Городского совета Александр Левый, проблема существует уже несколько лет.

«Жители неоднократно обращались по этому вопросу, так как стена находится в 50 метрах от лестницы Торгашиского хребта и практически нависает над дорогой. Любой дождь, и стенка может упасть. В истории города уже были подобные примеры: в прошлом году в Солнечном стенка рухнула после дождя на машины, а на Свободном под упавшей стеной погибли люди», – рассказал депутат.

У части стены расположен забор базы отдыха «Такмак». Несколько лет назад владельцы укрепили часть стены без каких-либо согласований. Так как подпорная стена стоит на земле муниципалитета, то именно в администрации должны решить вопрос о безопасности объекта, особенно учитывая то, что неподалёку расположено сразу несколько летних лагерей.

Даже при простом визуальном осмотре стены видно, что она наклонилась, у основания есть трещина, верхняя обшивка сильно разрушена. Экспертиза подтвердила визуальный осмотр, кроме этого, выяснив, что объект больше не справляется со своей работой – водоотводная система не работает, бетонные блоки потеряли свою мощность, а проводимый ремонт носил только косметический характер.

В департаменте горхозяйства знают о проблеме и признают тот факт, что стена требует ремонта. В какие сроки это будет сделано, неизвестно, однако депутаты Горсовета настаивают на скорейшем разрешении вопроса.

Фото: © Александр Левый