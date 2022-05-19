«Я не волшебник, я только учусь»: РУСАЛ открыл для школьников «портал в будущее»

Не секрет, что проблема малых городов России – в том, что оттуда уезжают люди. За более комфортными условиями жизни, ведь в крупных городах есть и банки, и рестораны, и театры, и парки, и хорошие вузы, и доступ к качественной медицине, и возможности для развития карьеры. Меж тем малые города тоже могут быть привлекательными для жизни, работы и личностного развития, если компании, которые там представлены, будут по-настоящему заинтересованы в людях. Например, поселок Таежный, рядом с которым построен Богучанский алюминиевый завод, за несколько лет преобразился полностью, сейчас туда едут жить и работать, на предприятие с удовольствием устраивается молодежь, сообщает "Комсомольская Правда".

Задачу развития инфраструктуры компания решает комплексно. Современный детский сад и школа в поселке Таежном.

На встречах со студентами сибирских вузов еще в 2010 г. Олег Дерипаска, выросший в небольшом городке на Кубани, говорил о том, что воспитывать и сохранять молодежь, растить айтишников, инженеров, электронщиков, химиков, педагогов, вообще людей творческих и мыслящих – это, пожалуй, самая надежная инвестиция в социальное и экономическое благополучие России». Тогда же в основанных им компаниях были запущены программы поддержки и развития талантливой молодёжи. «Вырастить порядочного человека с нормальными мозгами за месяц или за год — невозможно. Но начинать это делать необходимо, потому что только так можно сделать нашу страну по-настоящему вольной и великой. Мы должны делать все возможное, чтобы наша молодежь получала достойное образование», — отмечал предприниматель.

Олег Дерипаска: «Воспитывать и сохранять молодежь, растить людей творческих и мыслящих - самая надежная инвестиция в социальное и экономическое благополучие России». Фото: пресс-служба Лицея имени Н.И. Лобачевского

Учебные заведения не всегда успевают идти в ногу со временем, соответствовать запросам реального сектора экономики, и на 100% закрывать потребности крупных производственных компаний. Именно поэтому бизнес участвует в образовательных процессах и развивает внутрикорпоративное обучение. Это позволяет дополнить теоретические знания практическими навыками и помогает молодым специалистам в дальнейшем трудоустройстве.

С момента основания работа со школьниками и студентами – это стратегическое для РУСАЛа направление. Фото: пресс-служба Лицея имени Н.И. Лобачевского

«Компания постоянно развивает формы поддержки школьников и студентов, - рассказывает Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ. – Кому-то мы помогаем прокачать знания, кому-то развить креативное мышление, кому-то оказываем материальную помощь, например, в прошлом году запустили стипендиальную программу для талантливых студентов, которые учатся на металлургии, энергетике, а также медицинских и педагогических специальностях. Казалось бы, это непрофильные для нас направления, но мы считаем важным, чтобы хорошие учителя и врачи оставались работать там, где родились и учились, там, где живут и работают сотрудники РУСАЛа».

Сезон научных шоу открыт

Тяга к знаниям формируется с детства. Для этого ребенка необходимо заинтересовать. Именно эту цель преследует «РУСАЛ ФестивAL #Наука», который после двухлетнего перерыва «на карантин» вернулся в российские города. Первыми городами, где прошли научные шоу для детей и подростков, лекторий, кинопоказы и выставка, посвященная 90-летию алюминиевой отрасли России, стали Североуральск и Краснотурьинск. Дальше по маршруту – Сибирь: Братск, Шелехов и Тайшет в Иркутской области, хакасский Саяногорск, Ачинск и поселок Таежный в Красноярском крае.

«РУСАЛ ФестивAL #Наука» после перерыва «на карантин» вернулся в российские города. Фото: WOW! HOW?!

Все эти населенные пункты объединяют два фактора: они находятся далеко от столиц регионов и в каждом из них работают предприятия РУСАЛа. А фестиваль – это не только яркое и большое шоу для маленького городка (например, в Североуральске проживают 25 тысяч человек, а в Таежном – чуть больше шести), но и способ показать школьникам, как богат и увлекателен мир науки и технического творчества, и что на самом деле размер города не имеет значения, важно лишь желание познавать мир и развиваться в выбранной сфере.

«РУСАЛ ФестивAL #Наука» - точка притяжения для молодежи. Фото: WOW! HOW?!

Организаторы фестиваля ожидали аншлага, и он случился. Особенной популярностью пользовались интерактивные площадки-лаборатории, где школьники под присмотром молодых ученых и преподавателей проводили эксперименты и решали инженерные задачи. Например, создавали «червячков» из полимерных материалов, ставили эксперименты с помощью специального оборудования и проводили свои первые химические опыты.

Наука – это интересно. Фото: WOW! HOW?!

«Один из признаков химической реакции – это изменение цвета, в интерактивной зоне «Цветная химия» мы хотели показать, как с помощью химии получить все цвета радуги, когда в одно вещество, постепенно, добавляются другие и можно пройтись по всему спектру цветов, - рассказал химик-технолог, эксперт фестиваля Максим Трофимович. - Например, красный цвет – это роданид аммония и хлорид железа (III), дети своими глазами увидели, как взаимодействуют вещества, поняли, что химия — это интересно, еще и зрелищно».

Праздник для всей семьи

По примерным прикидкам каждое научное шоу посетили более 2000 школьников: на фестивальные площадки приехали не только жители Североуральска и Краснотурьинска, но и соседних населенных пунктов. Такие развлекательно-познавательные события в малых городах страны проходят не очень часто, и даже современный уровень развития интернета не может полностью заместить возможность лично увидеть, пощупать, понюхать…

Мир науки для совсем юных участников фестиваля представлен очень ярко и увлекательно. Фото: WOW! HOW?!

«Я на фестивале уже второй раз, - говорит североуральская школьница Анастасия Кабанова. – Опытов по минералогии в прошлый раз не было, это интересно. Камни, которые находятся в природе вокруг нас, оказывается, имеют такие необычные свойства. Я посмотрела химические опыты, которых не увидишь в школе, хотя я занимаюсь химией, потому что хочу быть врачом, как моя мама».

По большому счету, фестиваль – это семейный праздник, на котором интересно и взрослым, и в том числе металлургам с большим стажем.

«Мы сами испытали практически детский восторг участвуя в экспериментах, пообщались с ребятами, которые с интересом работали на интерактивных зонах и поняли, что фестивалю удалось самое главное – заинтересовать школьников, показать, насколько интересной может быть наука», – поделился впечатлениями генеральный директор Богословского алюминиевого завода Владислав Казачков.

Секреты минералогии на «РУСАЛ ФестивAL #Наука». Фото: WOW! HOW?!

Надо сказать, «РУСАЛ ФестивAL #Наука» - только один из проектов компании, направленный на погружение детей в науку и развитие инженерного мышления и творческих способностей. Большую программу, которая помогает школьникам выбрать для себя будущую специальность и совершать уже не учебные, а реальные открытия, инициировал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска еще 20 лет назад. И если фестиваль науки из-за пандемии был вынужден уйти на каникулы, то олимпиада «13-й элемент. Alхимия будущего», которую компания совместно с Сибирским федеральным университетом запустила еще в 2011 году, проводилась без перерыва. Олимпиада помогает развить инженерное мышление и попробовать себя в решении задач, связанных с реальным процессом производства металлов.

«Alхимия успеха» помогает сдать ЕГЭ

В конце апреля в Красноярске прошло награждение победителей. Несколько десятков учеников 5-11 классов поднялись на сцену актового зала Института цветных металлов и материаловедения СФУ за заслуженными призами. Еще больше победителей и призеров не смогли приехать на церемонию, но организаторов это нисколько не расстроило, ведь участники ежегодной олимпиады разбросаны по всей стране – от Краснодара до Читы. И, конечно, собрать всех вместе в разгар учебного года невозможно.

Естественные науки могут становиться частью интересов ребенка в раннем возрасте. Фото: WOW! HOW?!

«Мы не проводили исследование, но я уверена, что кто-то из первых участников нашей олимпиады учится на металлургических специальностях или даже уже работает в металлургических компаниях, в том числе в РУСАЛе, — говорит начальник отдела по работу с молодежью и профориентации РУСАЛа Наталья Миронкина. – Но от студентов, к которым мы приходим в вузы, часто слышим: да, мы помним, как в школе делали фигурки из фольги и выполняли разные задания. Значит, мы правильно выбрали подход. В конце концов, IT-технологии сейчас заходят к нашим детям очень рано, так и естественные науки могут становиться частью интересов ребенка в раннем школьном возрасте».

В этом году на олимпиаду заявились более 6000 человек – это рекорд за все 11 лет ее проведения. Важно, что с 2022-го года диплом призера и победителя олимпиады «Alхимия будущего» дает выпускникам дополнительные баллы к ЕГЭ.

Стоит отметить, что не только участие в олимпиаде помогает школьникам лучше справиться с выпускными и вступительными экзаменами. Компания вместе с преподавателями вузов подготовила и опубликовала бесплатные курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по химии, физике и математике. Это отличная возможность для школьников из любого уголка нашей страны получить доступ к качественным ресурсам подготовки, к сдаче сложных экзаменов.

Новые знания – самая надежная инвестиция. Фото: пресс-служба Лицея имени Н.И. Лобачевского

Кроме прочего компания стала партнером экспериментального проекта Минобразования РФ по модернизации среднего профессионального образования. Это значит, что студенты техникумов и колледжей, которые обучаются на специальностях, востребованных в энергетике и металлургии, получат самую современную базу для теоретических занятий и практики.

«Многие сегодняшние директора в структурах РУСАЛа начинали с рядовых позиций, со студенческих стажировок, но благодаря участию в образовательных программах, которые инициировала компания, быстро выросли по карьерной лестнице», - рассказывает Наталья Альбрехт.

Образование мирового уровня в Краснодарском крае

В Усть-Лабинске при поддержке Олега Дерипаски в этом году открылся Первый Университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского. Это школа с естественно-научным уклоном: основное время здесь уделяется изучению математики, физики, информатики, химии и биологии, а преподают их сильнейшие педагоги из МГУ.

Первый Университетский Лицей имени Лобачевского в Усть-Лабинске. Фото: пресс-службы

Учатся в лицее с 7-го по 11-й класс. Обучение и проживание – бесплатные, для иногородних на территории построен комфортный кампус на 200 мест. Приемная кампания в самом разгаре: 29 апреля прошли письменные экзамены в 5 регионах страны, в них приняли участие около 750 человек. Тех, кто набрал проходной балл, пригласят на второй этап отбора – в летний учебный лагерь на базе лицея.

Школа с естественно-научным уклоном. Фото: пресс-служба Лицея имени Н.И. Лобачевского

Сложная система отбора нужна, чтобы лицеистами стали дети не просто способные к точным и естественным наукам, но и исключительно мотивированные. Учеба в Первом Университетском предполагает индивидуальный учебный план под контролем наставников – тьюторов, а также большой объем самостоятельной и практической работы. Помимо традиционных уроков, лицеисты будут работать в современных физических и химических лабораториях, выполнять практические задания от компаний-партнеров лицея и защищать собственные научные проекты перед преподавателями МГУ.

Здесь созданы максимально комфортные условия для учебы и развития школьников. Фото: пресс-служба Лицея имени Н.И. Лобачевского

Для комфортной учебы в Лицее есть все необходимое: собственные учебные лаборатории, библиотека и творческие студии, на территории оборудованы баскетбольная, волейбольная и тренажерная площадки, корты для большого тенниса, построен современный спортивный комплекс с 25-метровым бассейном. Здания лицея, кампуса и спорткомплекса окружены большой парковой зоной – ее используют и для отдыха, и для занятий на свежем воздухе.

Библиотека. Фото: пресс-служба Лицея имени Н.И. Лобачевского

По задумке основателя, именно так можно подготовить будущую научно-техническую элиту страны: людей, всесторонне образованных, развитых, умеющих применять теоретические знания на практике и мотивированных развивать экономику России.

По материалам "Комсомольской Правды"