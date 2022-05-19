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19 мая в Красноярском крае ожидаются грозы, ливни, град и сильные ветра

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Красноярск
13:36 19 Мая 2022
в красноярском крае, красноярск, общество, дождь, ветер
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19 и 20 мая в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с и выше.

19-21 мая сохранится аномально жаркая погода. В центральных и южных районах края ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса, сообщают в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

На севере края 20 мая синоптики также предупреждают о сильном ветре.

Сотрудники ведомства призывают жителей не выжигать траву, не разводить костры. Также нельзя бросать горящие спички, непотушенные окурки на землю.

За нарушения для граждан предусмотрен штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц — до 30 000 руб., для юридических лиц — до 400 000 руб. Виновному может грозить и уголовная ответственность, если в результате неосторожного обращения с огнем произойдет лесной пожар и пострадают деревья.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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