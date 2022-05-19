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Министр ЖКХ края проинспектировал строительство I этапа Емельяновского водопровода

Главная Общество
Красноярск
12:47 19 Мая 2022
общество, жкх, вода, в красноярском крае
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В рамках проекта "Губернаторский контроль" Александр Ананьев посетил площадку по строительству Емельяновского водопровода в Солонцах.

Министр ЖКХ края проинспектировал строительство I этапа Емельяновского водопровода

Магистральный трубопровод в 27 км даст возможность обеспечить чистой питьевой водой 60 тысяч жителей Емельяновского района, которые сегодня живут на привозной воде. За реализацию проекта отвечает госпредприятие "Центр развития коммунального комплекса". Работы на объекте начались в апреле. Прокладка трубы осуществляется методом горизонтально-направленного бурения.

Министр ЖКХ края проинспектировал строительство I этапа Емельяновского водопровода

 "Уже проложено 300 метров трубы. В июне начнется строительство повысительно-насосной станции для обеспечения необходимого напора воды. На август запланировано строительство водомерного узла для учета потребления воды. До конца года на данном участке предстоит проложить еще 4 км трубы", - пояснил Игорь Жуков, исполняющий обязанности директора «ЦРКК».

Министр ЖКХ края проинспектировал строительство I этапа Емельяновского водопровода

Дефицит воды в Емельяновском районе, где идет активная застройка частными домами, известен давно. В большинстве населенных пунктов ее просто нет. Всему виной скалистая местность, поэтому большинство людей воду вынуждено покупать. Те же, кому удается пробурить неглубокие скважины, получают воду с известковыми отложениями и тяжелыми металлами – рассказывают жители. С просьбой о помощи в 2019 году люди обратились на прямую линию в Президенту. В итоге властями региона было принято решение тянуть водную артерию прямо из Красноярска. Деньги на строительство выделяют в рамках федерального проекта «Чистая вода».

 

«Водопровод даст возможность подключить к централизованной системе водоснабжения города Красноярска жителей района. Проект жизненно важный Работы идут в соответствии с графиком. Строительство предусматривает три этапа. Это строительство водопровода от границы Красноярска до Солонцов. Затем от Солонцов до Емельяново через Дрокино, Творогово и поселок Логовой. Третья линия - от Солонцов до садоводческих хозяйств Шуваевского и Солонцовского сельсоветов», – отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев.

Министр ЖКХ края проинспектировал строительство I этапа Емельяновского водопровода

Жители Емельяновского района и сами следят за ходом строительства.

«Я очень рада, что мы дождались этой стройки. Прямо у меня за воротами работают. В первый же день, как трубы привезли, я всем знакомым фото разослала, что водопровод у нас начали строить. Воду очень ждем, сегодня мы канистрами и бочками ее каждую неделю покупаем и привозим, нужна труба, мы же каждую капельку бережем», - Валентина Никитина, жительница поселка Солонцы.

 

Министр ЖКХ края проинспектировал строительство I этапа Емельяновского водопровода

Стройка займет не менее трех лет. Большая магистральная труба ведется до границы с населенными пунктами.  Подключение внутриквартальных сетей - задача муниципалитетов, поэтому администрациям посёлков уже сегодня нужно актуализировать сети, при необходимости их достроить, чтобы жители смогли получить качественную питьевую воду.

Фото: © ЖКХ Красноярского края 

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