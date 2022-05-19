В Железногорске и Зеленогорске появятся виртуальные концертные залы

Благодаря национальному проекту «Культура» новые виртуальные концертные залы появятся в Центральной городской библиотеке имени Максима Горького в Железногорске и в детской музыкальной школе Зеленогорска, пишут на сайте правительства Красноярского края.

В таких залах можно смотреть лучшие выступления ведущих артистов и коллективов в режиме реального времени или в записи.

За счёт федерального бюджета учреждения культуры устанавливают современное мультимедийное, звуковое и видеооборудование, которое способно транслировать в высоком качестве филармонические концерты.

Отметим, что в прошлом году каждое учреждение, победившее в конкурсе Министерства культуры РФ, получило из федерального бюджета на открытие виртуальных залов по 1 млн рублей.

— Информационные технологии позволяют расширить зрительскую и слушательскую аудиторию. А также привлечь к классической музыке жителей разных городов и поселений, — рассказал Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.

Напомним, благодаря участию в нацпроекте детская музыкальная школа Енисейска получила три фортепиано, оргтехнику и литературу.

Музыкальные инструменты марки «Михаил Глинка» произведены фабрикой «Нева-Саунд» в Санкт-Петербурге.

Новая оргтехника и нотная литература – дефицитная и специфическая, которой нет в обычном книжном магазине. В 2021 году в музыкальной школе появился свой виртуальный концертный зал.

Фото: © пресс-служба министерства культуры Красноярского края