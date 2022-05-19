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В Красноярском крае для выпускников проходят последние звонки

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Красноярск
12:24 19 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, выпускной, школы
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Основная дата проведения последних звонков для одиннадцатиклассников большинство городов — 25 мая. В посёлках и деревнях торжественные линейки состоятся 20-21 мая.  В 9 классах праздники стартовали вчера, они продлятся до 25 мая. Об этом пишут на сайте правительства Красноярского края.

Даты проведения праздничных мероприятий каждая школа определяет самостоятельно, в основном муниципалитеты и районы проведут последние звонки с 9.00 до 13.00.

В этом году в Красноярском крае 15,4 тысячи выпускников 11 классов и более 30 тысяч 9 классов.

Из-за улучшения эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия пройдут в очном формате. Без ограничений и с участием родителей можно проводить мероприятия на открытом воздухе. в помещениях же, по-прежнему, действуют эпидемиологические меры.

В 30 муниципалитетах есть школы, где последний звонок прозвучит для одного выпускника, а чтобы ребятам не было скучно, торжественные линейки объединят с девятиклассниками.

Отметим, что в Красноярске последние звонки для одиннадцатиклассников пройдут 25 мая, для выпускников 9 классов праздничные линейки завершились 18 мая.

Фото: © пресс-служба министерства образования Красноярского края

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