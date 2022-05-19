19 мая
Красноярск
погода +28 °C
63.56
 
€ 66.61
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае за сутки потушили более 20 лесных пожаров

Главная Общество
Красноярск
12:12 19 Мая 2022
лесные пожары, в красноярском крае, происшествия, общество
версия для печати Ico_print

За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 23 лесных пожара на площади 2 тыс. га в 16 муниципалитетах.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий, по вине местного населения и из-за сухих гроз.

На 19 мая в Красноярском крае действуют 34 лесных пожаров на площади 15,4 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Лесные пожары зафиксированы в Дзержинском, Тасеевском, Богучанском, Емельяновском, Нижнеингашском, Мотыгинском, Сухобузимском, Ужурском, Большеулуйском, Ермаковском, Кежемском, Уярском, Енисейском, Бирилюсском, Казачинском, Манском, Шушенском районах и Тюхтетском муниципальном округе. Удалось остановить распространение 12 пожаров на площади 4 тыс. га.

В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 3 000 человек и свыше 1 000 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. В большинстве районов из-за аномально жаркой погоды высокие классы пожарной опасности – 4 и 5.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Богучанском районе на лесоперерабатывающем предприятии горят отходы

В Богучанском районе на лесоперерабатывающем предприятии горят отходы

19 Мая 2022 г.
Юридическим лицам грозит штраф до 700 тысяч рублей и возмещение ущерба
Новости Красноярска: В Красноярске в Ленинском районе отремонтируют семь междворовых проездов за почти 9 млн рублей

В Красноярске в Ленинском районе отремонтируют семь междворовых проездов за почти 9 млн рублей

19 Мая 2022 г.
Ремонт завершат до 30 августа
Новости Красноярска: В Красноярске разрушается подпорная стена на улице Базайской

В Красноярске разрушается подпорная стена на улице Базайской

19 Мая 2022 г.
Проблема существует уже несколько лет
Новости Красноярска: В Омской области могут отменить масочный режим

В Омской области могут отменить масочный режим

19 Мая 2022 г.
К этому вопросу должны вернуться на следующей неделе
Новости Красноярска: В красноярском аэропорту ремонтируют перрон

В красноярском аэропорту ремонтируют перрон

19 Мая 2022 г.
Реконструкция продлится до декабря 2023 года
Новости Красноярска: На Алтае пропали без вести два рыбака

На Алтае пропали без вести два рыбака

19 Мая 2022 г.
Организованы поиски
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

16 Мая 2022 г.
Он посмертно награждён медалью Суворова
Новости Красноярска: В Ачинске с 5 этажа выпала 8-летняя девочка

В Ачинске с 5 этажа выпала 8-летняя девочка

17 Мая 2022 г.
Ребёнка доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести
Новости Красноярска: Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

16 Мая 2022 г.
Похолодает в городе 20 мая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru