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В Красноярске на Столбах заметили купающегося медведя

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Красноярск
12:00 19 Мая 2022
в красноярском крае, медведь
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На Столбах в Красноярском крае заметили медведя, принимающего водные процедуры. Животное попало в кадр фотоловушки. На записи видно упитанного бурого медведя, который нашел себе водоем и чистит свою шкуру от паразитов. 

«Продолжительность водных процедур косолапых обычно составляет около двух минут. Купание в водоёме для них очень полезно, так как в течение долгой зимы на шкуре закрепились клещи и блохи, которые проникают под кожу и вызывают у животных зуд», – рассказал ведущий научный сотрудник национального парка Владимир Кожечкин.

Благодаря жировой прослойке, медведи могут купаться в холодной воде. В последние годы сезон купания в нацпарке косолапые открывают в начале мая. Выход медведей из берлог на Столбах в этом году зафиксировали в начале апреля.

Фото: © vk.com/npkrasstolby

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