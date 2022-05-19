В Красноярске на Столбах заметили купающегося медведя

На Столбах в Красноярском крае заметили медведя, принимающего водные процедуры. Животное попало в кадр фотоловушки. На записи видно упитанного бурого медведя, который нашел себе водоем и чистит свою шкуру от паразитов.

«Продолжительность водных процедур косолапых обычно составляет около двух минут. Купание в водоёме для них очень полезно, так как в течение долгой зимы на шкуре закрепились клещи и блохи, которые проникают под кожу и вызывают у животных зуд», – рассказал ведущий научный сотрудник национального парка Владимир Кожечкин.

Благодаря жировой прослойке, медведи могут купаться в холодной воде. В последние годы сезон купания в нацпарке косолапые открывают в начале мая. Выход медведей из берлог на Столбах в этом году зафиксировали в начале апреля.

Фото: © vk.com/npkrasstolby