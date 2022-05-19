19 мая
Красноярск
погода +28 °C
63.56
 
€ 66.61
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев просят придумать имя зебрёнку из «Роева ручья»

Главная Общество
Красноярск
13:00 19 Мая 2022
красноярск, зоопарк
версия для печати Ico_print

Жителям Красноярска предлагают выбрать имя жеребёнку. Малыш родился 23 марта у пары зебр Хвостика и Зизи в парке флоры и фауны «Роев ручей».

«Сейчас малыш находится с мамой в открытом вольере, где за ними можно понаблюдать. Вот только имени у него пока нет! Обращаемся ко всем красноярцам с просьбой придумать для него имя. Правил в данном случае нет. Хочется, чтобы имя было красивым, достойным», – рассказали в зоопарке.

Свои варианты жители города могут писать в комментариях под постом с конкурсом в паблике зоопарка во «ВКонтакте». Итоги подведут 23 мая. Тому, кто предложит лучшее имя для малыша, подарят два билета на посещение зоопарка.

Фото: © vk.com/roevzoo

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Богучанском районе на лесоперерабатывающем предприятии горят отходы

В Богучанском районе на лесоперерабатывающем предприятии горят отходы

19 Мая 2022 г.
Юридическим лицам грозит штраф до 700 тысяч рублей и возмещение ущерба
Новости Красноярска: В Красноярске в Ленинском районе отремонтируют семь междворовых проездов за почти 9 млн рублей

В Красноярске в Ленинском районе отремонтируют семь междворовых проездов за почти 9 млн рублей

19 Мая 2022 г.
Ремонт завершат до 30 августа
Новости Красноярска: В Красноярске разрушается подпорная стена на улице Базайской

В Красноярске разрушается подпорная стена на улице Базайской

19 Мая 2022 г.
Проблема существует уже несколько лет
Новости Красноярска: В Омской области могут отменить масочный режим

В Омской области могут отменить масочный режим

19 Мая 2022 г.
К этому вопросу должны вернуться на следующей неделе
Новости Красноярска: В красноярском аэропорту ремонтируют перрон

В красноярском аэропорту ремонтируют перрон

19 Мая 2022 г.
Реконструкция продлится до декабря 2023 года
Новости Красноярска: На Алтае пропали без вести два рыбака

На Алтае пропали без вести два рыбака

19 Мая 2022 г.
Организованы поиски
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Александр Усс перечислил двум пострадавшим при массовых пожарах семьям миллион рублей

Александр Усс перечислил двум пострадавшим при массовых пожарах семьям миллион рублей

18 Мая 2022 г.
В одной семье тяжело болен ребенок, а второй нужно рассчитываться за сгоревший дом
Новости Красноярска: Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

16 Мая 2022 г.
Похолодает в городе 20 мая
Новости Красноярска: Суд оставил в колонии Никиту Уварова из Канска

Суд оставил в колонии Никиту Уварова из Канска

17 Мая 2022 г.
Осужденный вину не признаёт
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru