Красноярцев просят придумать имя зебрёнку из «Роева ручья»

Жителям Красноярска предлагают выбрать имя жеребёнку. Малыш родился 23 марта у пары зебр Хвостика и Зизи в парке флоры и фауны «Роев ручей».

«Сейчас малыш находится с мамой в открытом вольере, где за ними можно понаблюдать. Вот только имени у него пока нет! Обращаемся ко всем красноярцам с просьбой придумать для него имя. Правил в данном случае нет. Хочется, чтобы имя было красивым, достойным», – рассказали в зоопарке.

Свои варианты жители города могут писать в комментариях под постом с конкурсом в паблике зоопарка во «ВКонтакте». Итоги подведут 23 мая. Тому, кто предложит лучшее имя для малыша, подарят два билета на посещение зоопарка.

Фото: © vk.com/roevzoo