В Бородино в форме необычных арт-объектов расскажут об истории города

В Бородино состоялось торжественное открытие необычной уличной галереи. Арт-объекты – объединенные в туристический маршрут квест-станции – появились на центральной улице шахтерской столицы Красноярского края благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, поддержку на всех этапах подготовки к конкурсу муниципалитету оказывала СУЭК. Компания также приняла активное участие в оформлении галереи.

"Сегодня в Бородино, действительно, значимое событие, - поприветствовал собравшихся на открытие галереи глава города Александр Веретенников. - Мы не только открываем уличную галерею, но и даем старт новому проекту – развитию в нашем городе промышленного туризма. Уже в ближайшем будущем Бородино может стать не только угольной столицей края, но и крупным туристическим центром. Удачи всем нам! Дальнейшего развития и процветания нашему городу!"

На каждой квест-станции разместились баннеры с фотографиями и информацией: "Бородино Исторический", "Бородино Угольный", "Культурный", "Спортивный" – прогуливаясь по улице можно узнать о том, как строились город-ровесник Победы и Бородинский разрез, чем сейчас живет шахтерская столица края, об олимпийских чемпионах, прославивших Бородино на весь мир, о его главных достопримечательностях.

"На каждом баннере есть QR-коды, которые ведут на сайты разных учреждений", - говорит девятиклассница Татьяна Шнайдер.

Инициатором создания необычных квест-станций стала молодежь города. Первые посетители галереи – учителя и ученики бородинских школ, дошколята и их родители, студенты народного университета "Активное долголетие".

"Город ожил, стал ярким, красивым и уютным, - считает школьница Дарья Соломина. - В нем хочется жить!"

За последние три года, благодаря активному содействию СУЭК, в Бородино появилось множество новых мест, которые полюбили бородинцы.

"Хоть наш город и маленький, он постоянно преображается. Мы очень хорошо живем! И будем дальше жить!"- говорит ветеран, студентка народного университета "Активное долголетие" Тамара Ветрова.

Благоустроенная улица Ленина с велодорожками, удобными уличными диванами, скамьями, современными остановками и квест-станциями, обновленный сквер около ЗАГСа, Музей-аллея под открытым небом, площадь Дворца культуры "Угольщик": все это в едином ансамбле формирует центр Бородино – комфортный, уютный, привлекательный для жизни.

Возрастная категория 0+

Фото: пресс-служба АО "СУЭК"

По материалам пресс-службы АО "СУЭК"