Кубок Богучанской ГЭС по мини-футболу достался хозяевам

Турнир по мини-футболу, организованный по инициативе коллектива станции спорткомитетом администрации Кежемского района, продолжил марафон мероприятий, посвященных 10-летию пуска первых агрегатов Богучанской ГЭС. В турнире приняли участие команды, представляющие трудовые коллективы и учебные заведения города.

В октябре 2022 года Богучанская ГЭС отметит 10-летие ввода в эксплуатацию первых агрегатов и начала производства электроэнергии. Программа мероприятий, посвященных юбилею, подготовлена при активном участии сотрудников Богучанской ГЭС. Она включает спортивные, экологические, просветительские и культурные проекты, а также предусматривает участие энергетиков в событиях, посвященных 95-летию Кежемского района Красноярского края и 45-летию города Кодинска.

Турнир, проходивший в спортивном зале одной из школ города, открыла товарищеская встреча команд государственных и муниципальных служащих Кежемского района и руководства Богучанской ГЭС, завершившаяся победой команды района со счетом 3:2. Игра доставила удовольствие всем участникам и зрителям, возможно, такие встречи станут традиционными и в других видах спорта.

Основной турнир проходил по круговой системе, когда каждая команда должна сыграть со всеми остальными по очереди. По регламенту соревнований в каждой команде было по десять игроков, матч состоял из двух таймов по десять минут. Команда Богучанской ГЭС победила в трех матчах и в одном сыграла вничью, с таким же результатом закончила соревнования команда «Фортуна». В соответствии с регламентом турнира за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей победителем турнира стала команда Богучанской ГЭС.

Первые три агрегата Богучанской ГЭС со станционными номерами 1, 2 и 3 были введены в промышленную эксплуатацию 23 ноября 2012 года; станция начала работать в режиме промышленной эксплуатации на оптовом рынке электроэнергии и мощности с 1 декабря 2012 года. Строительство станции полностью завершено 20 декабря 2017 года после ввода в эксплуатацию мостового перехода вдоль гребня плотины и подписания официального акта.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»