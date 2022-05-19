Мэрия Красноярска опровергла информацию о платной парковке на о. Татышев

Решений о введении платного режима парковки о. Татышев не принималось, рассказали в администрации города Красноярска.

Конечно, проблема перегруженности парковок на острове существует и возможно, количество парковочных мест будет увеличено, но это не должно пойти во вред назначению острова как рекреационной зоны.

На данный момент попасть на остров можно через две входные точки: у БКЗ и с Октябрьского моста. Благодаря строительству пешеходного моста добавится и третий вход на остров со стороны Зелёной рощи.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин