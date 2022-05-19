В Красноярске на улице Пограничников формируют новый перекрёсток

Комплексный ремонт улицы проводят благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Новый перекрёсток формируют на пересечении ул. Пограничников и ул. Башиловская. На данный момент устраивают основание будущей проезжей части, рассказали в администрации города Красноярска.

Модернизация участка обеспечит безопасный и беспрепятственный въезд на территорию спортивно-оздоровительного комплекса «Сокол», в том числе с ул. Башиловская. Для удобства посетителей «Сокола» оборудуют новые остановки. Также запланировано обустройство удобных подходов и тротуаров.

Ремонт на ул. Пограничников идёт на участке от ул. Ястынская до ул. Пограничников, 2.

На участке от ул. Ястынская до ул. Пограничников, 21 заменят бортовые камни, отремонтируют тротуары, установят новое светофорное оборудование. Всего будут установлены 61 транспортный и 30 пешеходных светофоров. Кроме этого, обновят дорожно-знаковую информацию. Дороги покроют прочным щебёночно-мастичным асфальтобетоном. На сегодняшний день завершается замена бортовых камней, ведётся устройство выравнивающего слоя дорожной одежды.

Уже сформированы 14 из 16 остановочных карманов, перенесены опоры контактной сети. Для мам с колясками и маломобильных жителей повышены​ бортовые камни, прилегающие к посадочным площадкам.

На расстоянии 50 метров в каждую сторону от пешеходного перехода будут установлены пешеходные ограждения. Существующий разделитель потоков транспорта также частично отремонтируют.

После ремонта на улице появится новая разметка и весь комплекс необходимых дорожных знаков. Светофоры будут включены в единую систему управления транспортом.