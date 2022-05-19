19 мая
Красноярск
погода +28 °C
63.56
 
€ 66.61
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске на улице Пограничников формируют новый перекрёсток

Главная Общество
Красноярск
10:04 19 Мая 2022
общество, красноярск, ремонт, дороги
версия для печати Ico_print

Комплексный ремонт улицы проводят благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Новый перекрёсток формируют на пересечении ул. Пограничников и ул. Башиловская. На данный момент устраивают основание будущей проезжей части, рассказали в администрации города Красноярска.

Модернизация участка обеспечит безопасный и беспрепятственный въезд на территорию спортивно-оздоровительного комплекса «Сокол», в том числе с ул. Башиловская. Для удобства посетителей «Сокола» оборудуют новые остановки. Также запланировано обустройство удобных подходов и тротуаров.

Ремонт на ул. Пограничников идёт на участке от ул. Ястынская до ул. Пограничников, 2.

На участке от ул. Ястынская до ул. Пограничников, 21 заменят бортовые камни, отремонтируют тротуары, установят новое светофорное оборудование. Всего будут установлены 61 транспортный и 30 пешеходных светофоров. Кроме этого, обновят дорожно-знаковую информацию. Дороги покроют прочным щебёночно-мастичным асфальтобетоном. На сегодняшний день завершается замена бортовых камней, ведётся устройство выравнивающего слоя дорожной одежды.

В Красноярске на улице Пограничников формируют новый перекрёсток

Уже сформированы 14 из 16 остановочных карманов, перенесены опоры контактной сети. Для мам с колясками и маломобильных жителей повышены​ бортовые камни, прилегающие к посадочным площадкам.

На расстоянии 50 метров в каждую сторону от пешеходного перехода будут установлены пешеходные ограждения. Существующий разделитель потоков транспорта также частично отремонтируют.

В Красноярске на улице Пограничников формируют новый перекрёсток

После ремонта на улице появится новая разметка и весь комплекс необходимых дорожных знаков. Светофоры будут включены в единую систему управления транспортом.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Богучанском районе на лесоперерабатывающем предприятии горят отходы

В Богучанском районе на лесоперерабатывающем предприятии горят отходы

19 Мая 2022 г.
Юридическим лицам грозит штраф до 700 тысяч рублей и возмещение ущерба
Новости Красноярска: В Красноярске в Ленинском районе отремонтируют семь междворовых проездов за почти 9 млн рублей

В Красноярске в Ленинском районе отремонтируют семь междворовых проездов за почти 9 млн рублей

19 Мая 2022 г.
Ремонт завершат до 30 августа
Новости Красноярска: В Красноярске разрушается подпорная стена на улице Базайской

В Красноярске разрушается подпорная стена на улице Базайской

19 Мая 2022 г.
Проблема существует уже несколько лет
Новости Красноярска: В Омской области могут отменить масочный режим

В Омской области могут отменить масочный режим

19 Мая 2022 г.
К этому вопросу должны вернуться на следующей неделе
Новости Красноярска: В красноярском аэропорту ремонтируют перрон

В красноярском аэропорту ремонтируют перрон

19 Мая 2022 г.
Реконструкция продлится до декабря 2023 года
Новости Красноярска: На Алтае пропали без вести два рыбака

На Алтае пропали без вести два рыбака

19 Мая 2022 г.
Организованы поиски
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Александр Усс перечислил двум пострадавшим при массовых пожарах семьям миллион рублей

Александр Усс перечислил двум пострадавшим при массовых пожарах семьям миллион рублей

18 Мая 2022 г.
В одной семье тяжело болен ребенок, а второй нужно рассчитываться за сгоревший дом
Новости Красноярска: С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

16 Мая 2022 г.
Специалисты СГК приступают к испытаниям городских теплосетей
Новости Красноярска: Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

17 Мая 2022 г.
Комментаторы в соцсетях разбились на два лагеря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru