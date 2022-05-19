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В Хатанге отремонтируют социальные объекты и жильё

Главная Общество
Красноярск
10:00 19 Мая 2022
в красноярском крае, ремонт, север
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Представители профильных министерств и ведомств Красноярского края посетили посёлок Хатанга на севере региона. В ходе визита специалисты осмотрели социальные объекты, такие как школы, больницы, жилые дома и выяснили, что большинству зданий требуется текущий и капитальный ремонт.

«Хатанга – один из самых северных населённых пунктов страны. Завезти строительные материалы с большой земли можно либо водным транспортом, либо воздушным путём. Все варианты баснословно дорогие. Сейчас мы смотрим, оцениваем, что и в каком объёме можно отремонтировать уже в этом году», — рассказала заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края Светлана Сидельникова.

Замминистра также отметила, что любое обустройство в Арктике жёстко ограничено по времени, в связи с этим необходимо определить первоочередные задачи для конкретного финансирования, чтобы подрядчики успели выполнить часть работ до наступления холодов.

Отметим, что в 2026 году самый северный посёлок Красноярского края отметит своё 400-летие. К юбилею в правительстве региона планируют значительно улучшить состояние поселковой среды, и уже в текущем году выделить на эти цели дополнительные средства.

Фото: © krskstate.ru

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