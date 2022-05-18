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В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 50 человек

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Красноярск
20:30 18 Мая 2022
красноярск, статистика
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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае постепенно снижается. Подтверждённых диагнозов на 18 марта – 46 человек (21 – в Красноярске). За всё время пандемии в регионе выявлено 365 137 случаев заражения.

Госпитализировали из числа новых заболевших 86 человек. Вылечили 50 человек за сутки. Погиб 1 человек.

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края пациентам при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицыня

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