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Строители Высокогорского моста в Красноярском крае возвели 10 из 11 опор

Главная Общество
Красноярск
20:00 18 Мая 2022
в красноярском крае, строительство
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В Красноярском крае строители возвели 10 из 11 опор Высокогорского моста. Последняя опора находится в русле Енисея. Закончить все работы планируют в октябре.

«Для этого создадут водонепроницаемый короб, из которого сначала откачивается вода, затем проводятся работы по сооружению опоры. После чего герметичный каркас снова затопят водой и уберут», – рассказал министр транспорта региона Константин Димитров.

Кроме того, продолжается возведение пролётов. На данный момент готовы 6 и 10. Сейчас строители начали возводить временную опору для возведения следующего пролёта. Дорожники не отстают и возводят земляное полотно на подходе к мосту с левого берега. На правом берегу готовятся к асфальтированию дороги. Полномасштабные работы должны начаться в этом сезоне.

Напомним, что на возведение Высокогорского моста выделено более 6 млрд рублей. Полностью мост должен быть готов в 2023 году.

Фото: © krskstate.ru

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