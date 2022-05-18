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В Красноярске 21 июня пройдет Бал выпускников

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Красноярск
19:30 18 Мая 2022
красноярск, бал, школьники
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В Красноярске пройдёт бал выпускников. Мероприятие в краевом Дворце молодёжи запланировано на 21 июня.

Все участники – это одиннадцатиклассники, состоящие в «Российском движении школьников», «Юнармии» или «Большой перемене». Как уточнили в пресс-службе министерства образования региона, основной темой бала станет «Возможность самовыражения». Наряды участники могут выбрать сами. ВО время бала выступят красноярские диджеи и кавер-группы, будут работать интерактивные площадки и фотозона.

Для участия в мероприятии нужно подать заявку на сайте РДШ РФ до 6 июня. Необходимо обязательно указать свои достижения в «Российском движении школьников», «Юнармии» или «Большой перемене».

Фото: vk.com/minobr_krsk

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