Полиция Красноярского края разыскивает трёх мужчин

Полиция Красноярского края разыскивает трёх пропавших без вести граждан. В пресс-службе МВД региона сообщили, все мужчины были собственниками жилья, но лишились квартир из-за «чёрных риелторов».

«События преступления происходили в Березовском районе Красноярского края», – уточнили в пресс-службе.

Разыскиваются:

Гельдт Владимир Артурович 16.01.1962 года рождения. В последний раз замечен в районе Николаевского кладбища и СНТ «Победа» в Красноярске;

Серяков Александр Владимирович 06.06.1973 года рождения. Пропал без вести в 2019 году в Березовском районе;

Калинин Андрей Михайлович ( до 2014 года – Пинигин Василий Михайлович, поменял имя и фамилию). Последний раз был замечен в Красноярске в начале 2015 года.

Если у вас есть информация о местонахождении кого-либо из них, стражи правопорядка просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по номерам: +7 (923) 375-81-69, +7 913 534-97-03, 2459-275, 102.

Фото: © 24.мвд.рф / РИА Новости / Алексей Мальгавко