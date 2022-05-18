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Полиция Красноярского края разыскивает трёх мужчин

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Красноярск
18:45 18 Мая 2022
красноярск, поиски, полиция
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Полиция Красноярского края разыскивает трёх пропавших без вести граждан. В пресс-службе МВД региона сообщили, все мужчины были собственниками жилья, но лишились квартир из-за «чёрных риелторов».

«События преступления происходили в Березовском районе Красноярского края», – уточнили в пресс-службе.

Разыскиваются:

  • Гельдт Владимир Артурович 16.01.1962 года рождения. В последний раз замечен в районе Николаевского кладбища и СНТ «Победа» в Красноярске;
Полиция Красноярского края разыскивает трёх мужчин
  • Серяков Александр Владимирович 06.06.1973 года рождения. Пропал без вести в 2019 году в Березовском районе;
Полиция Красноярского края разыскивает трёх мужчин
  • Калинин Андрей Михайлович ( до 2014 года – Пинигин Василий Михайлович, поменял имя и фамилию). Последний раз был замечен в Красноярске в начале 2015 года.
Полиция Красноярского края разыскивает трёх мужчин

Если у вас есть информация о местонахождении кого-либо из них, стражи правопорядка просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по номерам: +7 (923) 375-81-69, +7 913 534-97-03, 2459-275, 102.

Фото: © 24.мвд.рф / РИА Новости / Алексей Мальгавко

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