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В Красноярске пострадавшим от пожаров людям раздадут сертификаты на покупку препаратов

Главная Общество
Красноярск
17:45 18 Мая 2022
красноярск, лекарство, лесные пожары
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В Красноярске пострадавшим от пожаров людям раздадут сертификаты на покупку препаратов. Номинал сертификата 1000 рублей, он рассчитан на каждого члена семьи и действует на весь ассортимент «Губернских аптек». Обменять его нельзя, а воспользоваться – лишь один раз. Действуют сертификаты до конца августа.

Выдавать сертификаты через районные администрации. 

«Денежные средства для помощи пострадавшим собрали благодаря пожертвованиям от неравнодушных людей и организаций», – рассказали волонтеры.

Напомним, что 7 мая из-за ухудшающихся погодных условий, короткого замыкания, а также пала травы возникли крупные пожары. Огонь уничтожил или повредил 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль. Без крова остались более 1200 человек.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

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