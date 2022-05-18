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В Красноярске на Рейдовой пьяный водитель устроил ДТП и перевернулся

Главная Общество
Красноярск
16:00 18 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, дтп
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Как сообщают в Госавтоинспекции Красноярского края, 18 мая около 13 часов 60-летний водитель на автомобиле Renault ехал по ул. Рейдовая. В районе дома 58а он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Toyota. После этого Toyota столкнулась с позади идущей Chevrolet. Renault перевернулся.

Пострадавших, к счастью, нет.

Экипаж ДПС провёл освидетельствование водителя Renault. Прибор показал 1,25 мг/л.

Автоинспекторы работают на месте ДТП. Выясняют обстоятельства случившегося.

Фото: © Госавтоинспекция Красноярского края

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