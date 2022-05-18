В Красноярске на Рейдовой пьяный водитель устроил ДТП и перевернулся

Как сообщают в Госавтоинспекции Красноярского края, 18 мая около 13 часов 60-летний водитель на автомобиле Renault ехал по ул. Рейдовая. В районе дома 58а он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Toyota. После этого Toyota столкнулась с позади идущей Chevrolet. Renault перевернулся.
Пострадавших, к счастью, нет.
Экипаж ДПС провёл освидетельствование водителя Renault. Прибор показал 1,25 мг/л.
Автоинспекторы работают на месте ДТП. Выясняют обстоятельства случившегося.
Фото: © Госавтоинспекция Красноярского края