В сеть слили данные губернатора Красноярского края и его семьи

Авторы сайта, которые после утечки разместили данные клиентов «Яндекс.Еды», добавили слитые в публичный доступ из баз и аккаунтов пользователей Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других компаний.

«Проспект Мира» нашёл на сайте регистрационные данные, совпадающие с родственниками губернатора Красноярского края. Также в поиске можно найти данные некоторых депутатов Заксобрания и Горсовета. Журналисты проверили информацию через приложение Getcontact и убедились, что номера совпадают.

В пресс-службе ВТБ уточнили, что информация, о которой идет речь, не относится к персональным данным клиентов, а касается лишь телефонных номеров, которые пользователи оставляют при переводах через Систему быстрых платежей.

Фото: © РИА Новости / Наталья Рябова