18 мая
Красноярск
погода +29 °C
63.54
 
€ 66.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В сеть слили данные губернатора Красноярского края и его семьи

Главная Общество
Красноярск
15:45 18 Мая 2022
общество, красноярск, губернатор, семья, данные
версия для печати Ico_print

Авторы сайта, которые после утечки разместили данные клиентов «Яндекс.Еды», добавили слитые в публичный доступ из баз и аккаунтов пользователей Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других компаний.

«Проспект Мира» нашёл на сайте регистрационные данные, совпадающие с родственниками губернатора Красноярского края. Также в поиске можно найти данные некоторых депутатов Заксобрания и Горсовета. Журналисты проверили информацию через приложение Getcontact и убедились, что номера совпадают.

В пресс-службе ВТБ уточнили, что информация, о которой идет речь, не относится к персональным данным клиентов, а касается лишь телефонных номеров, которые пользователи оставляют при переводах через Систему быстрых платежей. 

Фото: © РИА Новости / Наталья Рябова

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске пострадавшим от пожаров людям раздадут сертификаты на покупку препаратов

В Красноярске пострадавшим от пожаров людям раздадут сертификаты на покупку препаратов

18 Мая 2022 г.
Выдавать сертификаты через районные администрации
Новости Красноярска: В Красноярске 18 мая ожидаются гроза и сильный ветер

В Красноярске 18 мая ожидаются гроза и сильный ветер

18 Мая 2022 г.
Такая погода сохранится и 19 мая
Новости Красноярска: В Красноярске на Рейдовой пьяный водитель устроил ДТП и перевернулся

В Красноярске на Рейдовой пьяный водитель устроил ДТП и перевернулся

18 Мая 2022 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: В Красноярске жители микрорайона Солнечный спасли от пожара припаркованный автомобиль

В Красноярске жители микрорайона Солнечный спасли от пожара припаркованный автомобиль

18 Мая 2022 г.
Возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метров
Новости Красноярска: В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

18 Мая 2022 г.
С 14:00 обслуживающие организации могут вернуть горячую воду в примерно 380 зданий
Новости Красноярска: Парк грузовых локомотивов Красноярской железной дороги пополнили современные электровозы

Парк грузовых локомотивов Красноярской железной дороги пополнили современные электровозы

18 Мая 2022 г.
За последние пять лет поступило уже более 300 новых грузовых локомотивов
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

17 Мая 2022 г.
Комментаторы в соцсетях разбились на два лагеря
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

16 Мая 2022 г.
Он посмертно награждён медалью Суворова
Новости Красноярска: Александр Усс перечислил двум пострадавшим при массовых пожарах семьям миллион рублей

Александр Усс перечислил двум пострадавшим при массовых пожарах семьям миллион рублей

18 Мая 2022 г.
В одной семье тяжело болен ребенок, а второй нужно рассчитываться за сгоревший дом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru