В Красноярске жители микрорайона Солнечный спасли от пожара припаркованный автомобиль

Видео спасения машины, припаркованной около загоревшегося мусорного бака на Ольховой, опубликовали в группе социальной сети «ВКонтакте» «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».

Местные жители оттолкнули автомобиль Toyota Opa, тем самым на него не перекинулся огонь.

— Люди убирали машины и тушили пожар с этажей. Видимо кто-то бросил непотушенный окурок и содержимое урны вспыхнуло, огонь перекинулся на стоящий рядом диван, — комментирует подписчик группы.

Возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Фото: © vk.com/kras_sunny