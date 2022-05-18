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В Красноярске жители микрорайона Солнечный спасли от пожара припаркованный автомобиль

Главная Общество
Красноярск
15:25 18 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, пожар
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Видео спасения машины, припаркованной около загоревшегося мусорного бака на Ольховой, опубликовали в группе социальной сети «ВКонтакте» «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».

Местные жители оттолкнули автомобиль Toyota Opa, тем самым на него не перекинулся огонь.

— Люди убирали машины и тушили пожар с этажей. Видимо кто-то бросил непотушенный окурок и содержимое урны вспыхнуло, огонь перекинулся на стоящий рядом диван, — комментирует подписчик группы.

Возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Фото: © vk.com/kras_sunny

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