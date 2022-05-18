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Парк грузовых локомотивов Красноярской железной дороги пополнили современные электровозы

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Красноярск
14:51 18 Мая 2022
ржд, красноярск, поезд
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Парк тягового подвижного состава Красноярской железной дороги пополнили 12 отечественных локомотивов «Ермак» серии 2ЭС5К. Машины нового поколения прибыли в депо станции Иланская и будут работать на маршрутах Восточного полигона железных дорог от Мариинска до Карымской и от Междуреченска до Тайшета.

Электровозы этой серии разработаны специально для эксплуатации в сложных климатических условиях, в горной местности. Они востребованы на Красноярской железной дороге и других магистралях восточного полигона РЖД, для которых характерны сложный профиль пути, многочисленные подъемы и спуски.

Мощные «Ермаки» играют решающую роль в развитии тяжеловесного движения на КрасЖД: локомотивы предназначены для вождения грузовых поездов повышенного веса – 7100 тонн, а также сверхтяжелых и соединенных поездов массой 12 – 14 тыс. тонн. Применение данной технологии способствует повышению провозных способностей магистрали и создает условия для ускоренной доставки грузов.

Машины соответствуют всем современным требованиям. В них существенно улучшены условия труда машинистов: кабины оборудованы эргономичными виброустойчивыми креслами, холодильником, плитой, системой климат-контроль.

До конца 2022 года на КрасЖД ожидается поставка ещё 18 электровозов этой серии.

За последние пять лет на Красноярскую железную дорогу поступило уже более 300 новых грузовых локомотивов. Это электровозы серии «Ермак» и тепловозы ТЭМ18ДМ, задействованные в маневровом движении.

По материалам КрасЖД

Фото: КрасЖД

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