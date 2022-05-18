Советский общепит, шаманы, экскурсии с закрытыми глазами и современное искусство: программа «Ночи музеев» в Красноярске 20 мая

Красноярские музеи традиционно присоединятся к акции «Ночь музеев — 2022», которая пройдет 20 мая мая. Sibnovosti.ru представляют афишу самых интересных мероприятий.

Что ждет красноярцев и гостей города? Выставки и мастер-классы, а также необычные экскурсии, квиз и концерт фолк-рок группы. «Ночь музеев» пройдет в музейном центре «Площадь мира», Красноярском краеведческом музее, музее художника Бориса Ряузова и в художественном музее им. Сурикова.

Ночь музеев в Музейном центре «Площадь Мира»

Здесь посетителям можно будет трогать, пробовать на зубок, слушать и принимать современное искусство в себя. Посетителям удастся побродить по музею с широко закрытыми глазами. За искусством здесь будут следовать слепо, но вполне реально ощущать его руками.

Гастрономический критик Василий Прокушев расскажет о советском общепите в обстановке коммунальной квартиры ночной выставки «Советская изнанка», а на выставке «Переход хода» можно будет принять участие в двигательно-интерпретационная экскурсии с хореографом Машей Власовой. Быстро и простым языком о современном искусстве расскажет искусствовед Ирина Бахтина. Кроме этого, в программе бот-квест для самостоятельных, воображаемые персональные выставки красноярских художников и медитация. Билеты можно приобрести на сайте.

Возраст: 16+

Время: с 19:30 до 22:00 часов. Все экскурсии проходят с закрытыми глазами.

Адрес: пл. Мира, д. 1



Красноярский краеведческий музей

Здесь ежегодная акция пройдет под темой «Шаман пишем, три в уме» и будет посвящена наследию коренных народов Севера. Весь вечер посетители смогут погружаться в особую «шаманскую» атмосферу на различных площадках.

В программе лекции «Шаманизм у коренных народов Красноярского края», «Промысел народов Севера: из прошлого в настоящее». «Отмороженные байки», которые «травят» этнографы – посетителям придется угадать, какая из них, действительно, вымысел, а еще - этнографический квиз об истории, быте и культуре коренных народов севера Красноярского края. Также в программе мастер-класс по созданию макета чума из экоматериалов, скетч-экскурсия и рисование в технике быстрых. Не обойдется и без танцев шаманов, выступления красноярской фолк-рок группы «Духов День» и показа документального фильма «Шаман». Будет работать и фотозона «Стойбище шамана» с эвенкийским чумом, бубном, шаманской шапкой и настоящим самоедом Дэем.

Для комфорта посетителей количество мест ограничено, поэтому обязательна предварительная запись на мероприятие.

Возраст 10+, вход на локацию «Отмороженные байки» – 18+.

Время: с 19.00 до 23.00 часов.

Адрес: ул. Дубровинского, 84

Бронь мест по телефонам 227-05-80, 227-92-04, 234-05-06, WhatsApp, Viber +7 908 023-52-48; Telegram.

Приобрести билеты можно на сайте музея, в том числе и по Пушкинской карте.

Музей художника Бориса Ряузова

Музей художника Бориса Ряузова приглашает на вечернюю программу «Семейные истории: искусство объединяет». Вечер пройдет в пространстве выставок: «Семейные истории» и «Сохранено кистью».

В программе кураторская экскурсия, на которой искусствовед, главный хранитель музея Ряузова Юлия Михайловна Петунина, познакомит с интригующими историями произведений; мастер-классы по созданию сибирской глиняной игрушки и семейного фотоальбома в технике скрапбукинг. В 20.00 начнется творческая встреча этно-художниками Юлией и Евгением Поротовыми.

Возраст: 16+

Время: с 18:00 до 21:30 часа. Доступна оплата Пушкинской картой.

Адрес: ул Ленина, 127. Справки по телефону: 211-26-20.

Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова

Здесь музейная ночь пройдет 21 мая. Посетителям нужно учесть, что на мероприятии введен дресс–код - кибербарокко. В эту ночь особняк Гадаловых станет домом для эстетов и настоящих гедонистов. Все происходящее будет связано с романом Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

В программе - моноспектакль «Портрет Дориана Грея», музыкально-поэтическая программа от известной красноярской поэтессы, продюсера #pm_rifma – Полины Мельниковой в сопровождении музыкантов Красноярского камерного оркестра. Для особых ценителей - диалоги об искусстве «Портрет. Погружение». Еще на музейной ночи будут художники, которые нарисуют скетч-портреты и арт-площадка, где все участники создадут портретную галерею в новом формате. Запланированы и телесно-ориентированные практики, перформеры, танцоры и художники, которые вовлекут вас в диалог тела и пространства. Музыкальное сопровождение вечера обеспечит Красноярский камерный оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Михаила Бенюмова и Dj Mike Zed.

Билеты можно приобрести на сайте.

Возраст: +18

Время: с 20:00 до 23:00 часов.

Адрес: особняк Гадаловых, ул Парижской Коммуны, д 20

Фото на главной:©РИА Новости/Илья Наймушин