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Алтайские генетики разработали методику анализа мутаций при раке груди

Главная Общество
Красноярск
14:30 18 Мая 2022
общество, алтай, здравоохранение, разработка, онкология
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Сотрудники лаборатории молекулярной диагностики Алтайского краевого онкологического диспансера успешно освоили и внедрили методику анализа мутаций в гене PIK3CA, сообщают в пресс-службе КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер».

Эти мутации часто обнаруживают при гормонально-позитивных и HER-негативных опухолях молочной железы. Опухоли считаются наиболее проблемными формами рака груди, потому что они устойчивы к большинству видов лекарственной терапии.

— Позитивных результатов в лечении можно добиться при использовании лекарственных схем с таргетными препаратами в их составе, но назначать такое лечение можно тогда, когда у пациентки присутствуют мутации в гене PIK3CA. Либо дорогостоящая терапия будет неэффективной, —рассказали в алтайском онкологическом диспансере.

Генетики отработали методику на биологическом материале пациентов и продемонстрировали её применение на 22 контрольных образцах опухолевой ткани, которые прислали RUSSCO. Алтайский краевой онкологический диспансер включили в реестр сертифицированных медучреждений по выполнению этой методики.

Первые партии необходимых таргетных препаратов уже поступили в алтайский онкологический диспансер. Новая методика позволит продлить пациенткам безрецидивный период жизни.

Фото: © akod22.ru

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