В Красноярском крае от мусора очистили 105 километров береговых линий

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в регионе продолжаются экологические акции по уборке берегов водоёмов, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Активно участвуют в уборке местные жители, волонтёры, работники организаций и предприятий.

Генеральные уборки на берегах водоёмов прошли в 17 муниципальных образованиях.

Участниками экологических десантов стали около полутора тысяч человек. Было очищено 105 км береговых линий, собрано более 260 кубометров мусора.

Напомним, заявки для участия в экологических десантах на данный момент подали 52 муниципальных образования, запланированы 526 мероприятий по уборке мусора с берегов. Очистят прибрежные зоны 300 водоёмов.

По итогам экологической акции «Вода России» в прошлом году наш регион вошёл в 20 лучших и самых активных регионов-участников страны по наведению порядка на берегах.

В 2021 году в краевых экологических десантах участвовали свыше 10 тысяч человек (местные жители, волонтёры, работники организаций и предприятий). Были очищены берега 100 водоёмов, общая протяженность расчищенной береговой линии — 865 км. Всего собрано более 11 тысяч куб. м отходов.

Такие экологические акции проходят в регионе ежегодно.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края