Около половины красноярских школьников проведут каникулы в Красноярске. Такие результаты показал опрос по поиску работы SuperJob.

Такие ответы дали 42 % респондентов. Каждый третий родитель (33%) собирается отправить детей на дачу или к родственникам. Детей в оздоровительный лагерь отправят 10% опрошенных. 6% респондентов сообщили, что их дети будут отдыхать на Черноморском побережье – это в 2,35 раза меньше, чем в прошлом году. Такой вариант детского отдыха, как путешествие по России, за границу и отдых в пришкольном лагере назвали 2 % опрошенных родителей.

«За год значительно сократилось число респондентов, организующих своим детям отдых на Черноморском побережье, а также поездки по России и за границу. О каникулах на даче и в оздоровительном лагере, напротив, сегодня сообщают чаще, чем год назад», — отметили в пресс-службе сервиса.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович