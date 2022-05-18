18 мая
Красноярск
погода +29 °C
63.54
 
€ 66.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Около половины красноярских школьников проведут каникулы в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
13:55 18 Мая 2022
красноярск, отдых
версия для печати Ico_print

Около половины красноярских школьников проведут каникулы в Красноярске. Такие результаты показал опрос по поиску работы SuperJob. 

Такие ответы дали 42 % респондентов. Каждый третий родитель (33%) собирается отправить детей на дачу или к родственникам. Детей в оздоровительный лагерь отправят 10% опрошенных. 6% респондентов сообщили, что их дети будут отдыхать на Черноморском побережье – это в 2,35 раза меньше, чем в прошлом году. Такой вариант детского отдыха, как путешествие по России, за границу и отдых в пришкольном лагере назвали 2 % опрошенных родителей.

«За год значительно сократилось число респондентов, организующих своим детям отдых на Черноморском побережье, а также поездки по России и за границу. О каникулах на даче и в оздоровительном лагере, напротив, сегодня сообщают чаще, чем год назад», — отметили в пресс-службе сервиса.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске пострадавшим от пожаров людям раздадут сертификаты на покупку препаратов

В Красноярске пострадавшим от пожаров людям раздадут сертификаты на покупку препаратов

18 Мая 2022 г.
Выдавать сертификаты через районные администрации
Новости Красноярска: В Красноярске 18 мая ожидаются гроза и сильный ветер

В Красноярске 18 мая ожидаются гроза и сильный ветер

18 Мая 2022 г.
Такая погода сохранится и 19 мая
Новости Красноярска: В Красноярске на Рейдовой пьяный водитель устроил ДТП и перевернулся

В Красноярске на Рейдовой пьяный водитель устроил ДТП и перевернулся

18 Мая 2022 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: В сеть слили данные губернатора Красноярского края и его семьи

В сеть слили данные губернатора Красноярского края и его семьи

18 Мая 2022 г.
На сайте нашлись сотовые телефоны Александра Усса и Людмилы Усс
Новости Красноярска: В Красноярске жители микрорайона Солнечный спасли от пожара припаркованный автомобиль

В Красноярске жители микрорайона Солнечный спасли от пожара припаркованный автомобиль

18 Мая 2022 г.
Возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метров
Новости Красноярска: В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

18 Мая 2022 г.
С 14:00 обслуживающие организации могут вернуть горячую воду в примерно 380 зданий
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

17 Мая 2022 г.
На прощальный матч красноярца Александра Сёмина приедут звезды мирового хоккея
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний доброволец из Красноярского края

13 Мая 2022 г.
Церемония прощания состоится 16 мая
Новости Красноярска: Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

16 Мая 2022 г.
Похолодает в городе 20 мая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru