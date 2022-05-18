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Проекты СУЭК для людей "серебряного" возраста вошли в число лучших федеральных практик конкурса "Активное долголетие"

Главная Общество
Красноярск
13:05 18 Мая 2022
в красноярском крае, здоровье
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Участие в конкурсе приняли региональные команды, институты развития, представители научного и бизнес-сообщества, некоммерческих и социальных структур с более чем 260 практиками, направленными на повышение качества жизни людей старшего поколения. Результатом конкурсного отбора стало создание сборника "Лучшие практики активного долголетия", в который вошли 50 инициатив, готовых для тиражирования в регионах страны.

Проекты СУЭК для людей "серебряного" возраста вошли в число лучших федеральных практик конкурса "Активное долголетие"

"Сегодня в России проживают 23 млн человек старшего возраста. Сборник "Лучшие практики активного долголетия" объединяет проекты, которые дают им возможность укреплять здоровье и приобщаться к культуре, туризму, делиться своим опытом и мудростью и помогать другим. Эта работа важна не только для самих людей старшего возраста, активное долголетие – это движение, важное для каждого из нас", - говорит о задачах конкурсного отбора министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Вместе с Общественной палатой РФ Минтруд выступил партнером конкурса.

Среди лучших федеральных практик – проект СУЭК "Двадцатка добровольцев", реализуемый в Красноярском крае. Инициатива призвана помочь в быту ветеранам угольной отрасли и другим людям старшего возраста. Проект оказалось нужным не только тем, кому помогали добровольцы, но и им самим: каждая "двадцатка добровольцев" сформирована по определенной структуре, где во главе стоит "бригадир" из числа активных ветеранов СУЭК, отмеченных трудовыми наградами, плечом к плечу с "серебряными" волонтерами работает молодежь – школьники из трудовых отрядов СУЭК, что обеспечивает тесную связь поколений.

"Для наших "двадцаток добровольцев" каждое совместное мероприятие – это не просто выполненная работа, но и большой внутренний рост. Молодежь узнает много нового о родном городе, о людях, которые его строили и развивали. Волонтеры старшего поколения максимально долго остаются "в строю", чувствуют, насколько значимым и ценным может быть их опыт. Ну, а те, на кого направлена помощь, получают искреннюю заботу, внимание", - поясняет важность проекта его куратор, заместитель генерального директора АО "СУЭК-Красноярск" по связям и коммуникациям Марина Смирнова.

Проекты СУЭК для людей "серебряного" возраста вошли в число лучших федеральных практик конкурса "Активное долголетие"

Победителем конкурсного отбора стал проект коллег-угольщиков из Кузбасса "Ветеранские смены". Оздоровительные смены для пожилых людей с 2007 года организует санаторий-профилакторий медико-санитарной части "Шахтер" в Кемеровской области. Всего с начала реализации практики санаторий посетили более 2 600 кузбасских ветеранов.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 

Фото: © СУЭК

 

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