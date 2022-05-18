В Ачинске мужчина от скуки поджёг траву

Ночью инспекторы ДПС при патрулировании улиц города заметили, что в районе р. Чулым произошло возгорание травы. Данную информацию они передали в дежурную часть, для дальнейшей её передачи огнеборцам. На Солдатском пляже полицейские задержали 33-летнего мужчину, который распивал алкоголь. Нарушитель пояснил, что ему стало скучно и холодно, поэтому решил поджечь траву. Он был агрессивно настроен и попытался скрыться.

Сотрудники пожарной службы локализовали возгорание. Собран материал по ст. 20.4 КоАП РФ, поджигателю грозит административный штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович