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В Красноярске собрали троллейбус

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Красноярск
13:00 18 Мая 2022
общество, красноярск, транспорт, правительство
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Сборкой первого троллейбуса занимались красноярская компания ООО «Белрус» и белорусская «БКМ Холдинг».

Собранный троллейбус соответствует современным требованиям. Он рассчитан на 90 пассажиров и имеет 25 посадочных мест. Транспорт низкопольный, оборудован аппарелью для маломобильных пассажиров, в салоне имеется кондиционер, камеры видеонаблюдения, мониторы, USB-зарядки и Wi-Fi.

В Красноярске собрали троллейбус

На сборку ушло 3 месяца. Последующий транспорт будут собирать быстрее. При настроенном производстве и наличии всех комплектующих троллейбусы смогут собирать за месяц.

Решение о совместной работе по производству электротранспорта на базе Красноярска было принято в ноябре 2021 года, рассказали в правительстве Красноярского края.

— Для нас, жителей края, это пусть и маленькое, но историческое событие, – отметил Александр Усс. – Электротранспорт является приоритетом для Красноярска, поэтому троллейбусы будут востребованы. В планах компаний расширение производственных площадок, а также видов сборки. Это будут не только троллейбусы, но и трамваи.

В Красноярске собрали троллейбус

Руководитель проекта по сборке техники ООО «Белрус» Дмитрий Левченко рассказал, что кузов троллейбусов доставлен в Красноярск из Белоруссии. Остальные детали – комплектующие из России.

— Сборка транспорта в Красноярске для покупателей из регионов Сибири удобна. Мы будем не только собирать машины, но и в дальнейшем здесь же на месте их обслуживать. За счёт этого мы экономим время и деньги, — отметил Дмитрий Левченко.

Фото: © Александр Черных

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