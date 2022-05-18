В Красноярске открылись 6 магазинов сети «Красное&Белое»

Сеть «Красное&Белое» зашла в Красноярск. Сейчас в городе работает шесть магазинов. Об этом Gornovosti сообщили в пресс-службе торговой сети.

Так, сейчас 2 магазина открыты в микрорайоне Покровский, по одному в Северном, на «Южном Берегу», на Петра Ломако и в центре города. В компании уточнили, что новые торговые точки будут открываться и дальше.

Напомним, что в середине марта ритейлер искал персонал в краевой столице. В частности, компании был нужен техник, специалист по поиску объектов недвижимости и инспектора службы безопасности.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев