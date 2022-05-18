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Аграрии Красноярского края получили более 180 миллионов рублей

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Красноярск
12:40 18 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, сельское хозяйство, поддержка
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Сельхозпроизводителям Красноярского края возместили часть затрат на производство и реализацию зерновых культур. Свыше 180 млн рублей перечислили 268 сельхозпредприятиям, фермерским хозяйствам и ИП. Данная информация опубликована на сайте регионального правительства.

Поддержка предусмотрена из средств, которые государство в прошлом году получило от экспортных пошлин на сельхозпродукцию, этот механизм госпомощи позволяет стабилизировать цены на зерновые на внутреннем рынке. 

— Аграриям возместили затраты на реализацию 650,5 тыс. тонн зерновых собственного производства по ставке на одну тонну. Средства доведены до сельчан раньше планируемых сроков, — рассказал Леонид Шорохов, заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли.

В прошлом году сельхозпроизводители собрали 2,6 млн тонн зерна в весе после доработки при урожайности 28,4 центнера с гектара. Объём потребления зерна в крае — около 1,5 млн тонн. При этом остальной урожай идёт за пределы региона и на экспорт.

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» и в соответствии с показателем региональной программы выручка от продажи продукции АПК за рубеж с начала года — 4,3 млн долларов. С января по апрель из региона за рубеж отгружено 9,2 тыс. тонн продукции АПК.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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