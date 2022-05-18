В Красноярском крае за сутки потушили 17 лесных пожаров

За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 17 лесных пожаров на площади 5,4 тыс. га в 10 муниципалитетах.

На лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

На 18 мая в Красноярском крае действуют 33 лесных пожара на площади 13,6 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Удалось остановить распространение 8 пожаров на площади 2,7 тыс. га.

В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 3 000 человек и свыше 1 000 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок