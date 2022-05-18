В Красноярске в ООО ПО «Магеллан» нашли небезопасную рыбу

На красноярском предприятии по переработке и консервированию рыбы выявили небезопасную рыбную продукцию.

Специалисты Управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования слабосолёного филе сельди ООО ПО «Магеллан». Результаты показали несоответствие продукции по микробиологическим показателям безопасности.

При употреблении в пищу таких продуктов, есть риск угрозы возникновения инфекционных заболеваний и отравлений.

— Также на предприятии повреждены полы, в частности, имеются сколы и трещины кафельной плитки, — сообщают в пресс-службе ведомства. — В помещении разделки рыбной продукции повреждена поверхность потолка, это влечёт за собой осыпание. В цехах разделки рыбной продукции нет вентиляционных решёток, обеспечивающих защиту от попадания мусора, мелких животных, членистоногих.

Нарушения технических регламентов были устранены во время проверки.

ООО ПО «Магеллан» привлекли к административной ответственности по ч. 2 статьи 14.43 КоАП РФ в виде штрафа 150 000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков