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В Красноярском крае возбудитель боррелиоза выявлен в 38,3 % исследованных клещей

Главная Общество
Красноярск
11:54 18 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, клещи
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Количество обращений в медорганизации с жалобами на присасывание клещей ниже среднемноголетнего уровня, пишет глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале.

— Такая же тенденция отмечается и при исследовании клещей на вирус клещевого энцефалита. Он выявлен в 1,5 % исследованных особей при среднемноголетнем уровне 2,5 %, — сообщает он. —Противоположная ситуация складывается с выявлением возбудителя клещевого боррелиоза. Заражённость боррелиями выявлена у 38,3 % исследованных клещей (при среднем уровне — 32,9 %).

Вакцины от боррелиоза нет и поэтому жителям, посещая природу, необходимо надевать одежду, затрудняющую доступ клещей к телу, использовать репелленты, проведить само- и взаимоосмотры и т.д.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

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