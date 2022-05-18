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Красноярский доктор «просмотрел» у больной опухоль и она умерла

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Красноярск
11:30 18 Мая 2022
красноярск, суд
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В Красноярском крае женщина добилась компенсации от клиники, из-за которой умерла её дочь.

Как рассказали в службе судебных приставов, 44-летняя жительница Назаровского района обратилась в больницу с жалобами на боль в шее и руке. Пациентку отправили в краевую столицу на обследование в частную клинику. При составлении заключения врач не указал, что у женщины была опухоль, хотя она уже была заметна. В итоге, пациентка получила неправильное лечение и умерла через полгода. Её мать обратилась в суд. 

Клинику признали виновной и обязали выплатить компенсацию. 

«Судебный пристав-исполнитель вынес постановление на совершение регистрационных действий в отношении недвижимости и транспортных средств. После этого частная клиника полностью погасила задолженность – 450 тысяч рублей. На сегодняшний день полная сумма компенсации перечислена матери умершей», – рассказали в службе судебных приставов.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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