Красноярский доктор «просмотрел» у больной опухоль и она умерла

В Красноярском крае женщина добилась компенсации от клиники, из-за которой умерла её дочь.

Как рассказали в службе судебных приставов, 44-летняя жительница Назаровского района обратилась в больницу с жалобами на боль в шее и руке. Пациентку отправили в краевую столицу на обследование в частную клинику. При составлении заключения врач не указал, что у женщины была опухоль, хотя она уже была заметна. В итоге, пациентка получила неправильное лечение и умерла через полгода. Её мать обратилась в суд.

Клинику признали виновной и обязали выплатить компенсацию.

«Судебный пристав-исполнитель вынес постановление на совершение регистрационных действий в отношении недвижимости и транспортных средств. После этого частная клиника полностью погасила задолженность – 450 тысяч рублей. На сегодняшний день полная сумма компенсации перечислена матери умершей», – рассказали в службе судебных приставов.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов