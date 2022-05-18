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В Красноярске найден избивший женщину на парковке водитель

Главная Общество
Красноярск
11:40 18 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, мвд
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Личность водителя, который нанёс телесные повреждения женщине на парковке на ул. Петра Подзолкова установлена, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, в дежурную часть дочь потерпевшей сообщила о том, что мужчина нанёс телесные повреждения её 51-летней матери. Полицейские установили, что между водителями на кольце на ул. 9 Мая произошёл конфликт. После чего мужчина проследовал за автомобилем женщины на парковку, остановившись, он подошёл к автомобилю потерпевшей и избил её.

Злоумышленником оказался 64-летний житель Красноярска. Потерпевшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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