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В Железногорске на 55-летнего мужчину напали собаки

Главная Общество
Красноярск
11:04 18 Мая 2022
общество, железногорск, происшествия, помощь
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В Госавтоинспекцию обратился 55-летний житель Железногорска. На него напали собаки, и он попросить вызвать бригаду медиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инспекторы ГИБДД Эдуард Пчельников и Иван Михайлов осмотрели пострадавшего и оказали ему первую медицинскую помощь, остановили кровотечение и перебинтовав повреждённую ногу. Параллельно они сообщили о происшествии в скорую медицинскую помощь. Медики отвезли его в приёмный покой.

Жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.

Фото: © 24.мвд.рф

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