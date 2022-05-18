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Отопительный сезон завершён в 45 городах и районах Красноярского края

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Красноярск
10:45 18 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, теплоснабжение, отключения
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В регионе отопительный период завершился в 45 муниципальных образованиях и частично в Енисейском, Курагинском, Нижнеингашском и Емельяновском районах, рассказали в правительстве Красноярского края.

Решение принимается органом исполнительной власти при установлении температуры + 8°С в течение пяти суток.

Подача тепла остановлена в Бородино, Красноярске, Железногорске, Сосновоборске, Канске, Минусинске, Боготоле, Ачинске, Зелногорске, Лесосибирске, Дивногорске, Шарыпово, Назарово, в Шушенском, Боготольском, Ермаковском, Тюхтетском, Идринском, Большеулуйском, Краснотуранском, Берёзовском, Каратузском, Саянском, Уярском районах и пос. Кедровый.

В остальных муниципалитетах отопительный сезон завершится в первой декаде июня. В Диксоне тепло подают круглый год.

— Мы достаточно уверенно прошли сезон нынешнего года. Все системы жизнеобеспечения справились с вызовами, а зима отнеслась лояльно к нашей инфраструктуре. Предстоит подготовка к новому сезону, — рассказал Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края.

В этом году на подготовку к зиме 49 муниципальных образований получат из регионального бюджета 900 млн рублей, это в два раза больше, чем в прошлые годы. Средства направят на реализацию 147 неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надёжности объектов ЖКХ.

На капремонт проходных коллекторов в Советском районе Красноярск получит 162,5 млн руб., Богучанский район на замену 2,3 км сетей тепло- и водоснабжения — 142,9 млн руб., Ачинский район — 54,7 млн руб. на замену 1,3 км сетей тепло- и водоснабжения, теплоизозяции трубопровода в пос. Малиновка, ремонт пяти котельных и одной водонапорной башни. Ермаковский район на обновление 7,4 км сетей тепло- и водоснабжения, замену котлов в двух котельных и ремонт водонапорной башни получит 36,5 млн руб.

К отопительному периоду всего предстоит подготовить 1 255 котельных, более 4 200 км теплосетей. Кроме этого будет подготовлено более 7 300 км водопроводных сетей, более 3 200 км сетей водоотведения, 56 млн кв. м жилищного фонда.

Фото: © пресс-служба министерства промышленности энергетики и ЖКХ Красноярского края

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