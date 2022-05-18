18 мая
Красноярск
погода +21 °C
63.54
 
€ 66.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту истязания детей в частном детсаду

Главная Общество
Красноярск
10:13 18 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, детсад
версия для печати Ico_print

СК Красноярского края возбудил уголовное против младшего воспитателя частного детсада по статье «Истязание».

В апреле 30-летняя воспитательница детского сада «Город детства» (ул. Микуцкого) применяла к детям физическую силу, выражалась нецензурной бранью.

Устанавливая обстоятельств происшествия.

Напомним, родители воспитанников частного детского сада в Солнечном написали заявление в полицию о жестоком обращении с детьми.

В заявлении написано, что младший воспитатель бьёт детей, даёт им подзатыльники, оскорбляет, кричит, выражается матом, учит материться и детей. Также данный воспитатель спит в рабочее время, в момент, когда во круг неё сидят дети, разговаривает по телефону по личным вопросам, громко и с ненормативной лексикой.

Фото: © ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Аграрии Красноярского края получили более 180 миллионов рублей

Аграрии Красноярского края получили более 180 миллионов рублей

18 Мая 2022 г.
Аграриям возместили затраты на реализацию 650,5 тыс. тонн зерновых
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки потушили 17 лесных пожаров

В Красноярском крае за сутки потушили 17 лесных пожаров

18 Мая 2022 г.
На лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения
Новости Красноярска: В Красноярске в ООО ПО «Магеллан» нашли небезопасную рыбу

В Красноярске в ООО ПО «Магеллан» нашли небезопасную рыбу

18 Мая 2022 г.
Предприятие заплатит штраф 150 000 рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае возбудитель боррелиоза выявлен в 38,3 % исследованных клещей

В Красноярском крае возбудитель боррелиоза выявлен в 38,3 % исследованных клещей

18 Мая 2022 г.
Вакцины от боррелиоза нет
Новости Красноярска: В Красноярске найден избивший женщину на парковке водитель

В Красноярске найден избивший женщину на парковке водитель

18 Мая 2022 г.
Злоумышленником оказался 64-летний мужчина
Новости Красноярска: Красноярский доктор «просмотрел» у больной опухоль и она умерла

Красноярский доктор «просмотрел» у больной опухоль и она умерла

18 Мая 2022 г.
Клинике пришлось платить компенсацию ее матери
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

17 Мая 2022 г.
На прощальный матч красноярца Александра Сёмина приедут звезды мирового хоккея
Новости Красноярска: Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

17 Мая 2022 г.
Комментаторы в соцсетях разбились на два лагеря
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

16 Мая 2022 г.
Он посмертно награждён медалью Суворова
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru