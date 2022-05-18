В Красноярске возбудили уголовное дело по факту истязания детей в частном детсаду

СК Красноярского края возбудил уголовное против младшего воспитателя частного детсада по статье «Истязание».

В апреле 30-летняя воспитательница детского сада «Город детства» (ул. Микуцкого) применяла к детям физическую силу, выражалась нецензурной бранью.

Устанавливая обстоятельств происшествия.

Напомним, родители воспитанников частного детского сада в Солнечном написали заявление в полицию о жестоком обращении с детьми.

В заявлении написано, что младший воспитатель бьёт детей, даёт им подзатыльники, оскорбляет, кричит, выражается матом, учит материться и детей. Также данный воспитатель спит в рабочее время, в момент, когда во круг неё сидят дети, разговаривает по телефону по личным вопросам, громко и с ненормативной лексикой.

Фото: © ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия