В Красноярске проект «В центре Мира» запустят 4 июня

В Центральном районе состоялась встреча с предпринимателями, которые примут участие в проекте «В центре Мира». Старт проекта — 4 и 5 июня.

Пожелания к оформлению пунктов общественного питания и торговых точек остаются такими же, рассказали в пресс-службе города Красноярска. Предпочтительна деревянная уличная мебель спокойных оттенков, украшение цветочными кашпо. Обязательно поддержание порядка рядом со своими объектами.

Предприниматели рассказали о том, что уже готовят объекты и коллективы к запуску проекта.

— В этом году у нас не будет каких-то глобальных новшеств по оформлению, то есть будут всё те же уличные столики и цветы. Перегружать проспект множеством фотозон и арт-объектов не стоит, ведь это пространство для прогулок и отдыха, а не парк развлечений. В этом году мы планируем расширить свой ассортимент, чтобы порадовать горожан чем-то новым, — рассказал предприниматель Константин Глазов.

Как и в прошлом году, перекрывать будут часть пр. Мира (от ул. Перенсона до ул. Обороны) и часть ул. Кирова. Ул. Диктатуры Пролетариата останется доступной для автомобилей.