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Красноярцы на время могут оставить престарелых родственников в пансионатах

Главная Общество
Красноярск
09:45 18 Мая 2022
общество, красноярск, пенсионеры, инвалиды
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Для тех, кому необходимо на какое-то время передать заботу об опекаемом родственнике, нуждающимся в постоянном уходе, в нескольких пансионатах действует услуга «Передышка». Об этом пишут на сайте правительства Красноярского края.

Такую услугу оказывают краевой дом-интернат «Родник» и два пансионата «Ветеран» и «Солнечный». Получить помощь смогут люди пожилого возраста и инвалиды 1 и 2 групп (старше 18 лет), полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание.

Кроме повседневного ухода с подопечными работают психологи.

— Стационарные учреждения соцобслуживания края в рамках национального проекта «Демография» готовы взять на себя на некоторое время ответственность по уходу за тяжелобольным или маломобильным человеком, если, к примеру, намечена поездка в отпуск или командировку, существует необходимость лечь в больницу, сделать в квартире ремонт или просто отдохнуть друг от друга, — рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края. — При поступлении в пансионат родственники должны предоставить пакет документов, содержащий заключения различных медицинских специалистов.

Для временного устройства в пансионат родственники могут обратиться в отделения соцзащиты. Размер ежемесячной платы рассчитывается на основе действующих тарифов, с учётом фактического оказания, но не превышает 75 % среднедушевого дохода получателя соцуслуги. Максимальный срок пребывания в учреждении — 3 месяца.

— Чтобы пожилой человек легче переносил временную разлуку с близкими, мы рекомендуем привезти его любимую домашнюю вещь, — рассказывают сотрудники пансионатов. — Это позволяет предотвратить возникновение депрессии, снять эмоциональную напряжённость. Специалисты всегда находятся на связи с родственниками опекаемого. Кстати, родственники могут навещать близкого.

Елена много лет ухаживает за маломобильным отцом, она стала одной из первых, кто воспользовался этой услугой, чтобы уделить внимание своему здоровью и заняться домашними делами:

— Я сделала ремонт в квартире, пока папа находился под присмотром в пансионате «Солнечный». Отец вернулся в обновлённую чистую комнату.  Если ещё раз возникнет такая необходимость, то я снова воспользуюсь данной услугой.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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