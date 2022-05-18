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В Красноярском крае благоустроят 34 общественных пространства

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Красноярск
09:13 18 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, голосование, благоустройство
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Территории выбрали жители в прошлом году на всероссийском голосовании по национальному проекту «Жильё и городская среда».

Работы в этом году проведут в Заозёрном, Боготоле, Ачинске, Минусинске, Красноярске, Лесосибирске, Боготоле, Железногорске, Енисейске, Сосновоборске, Иланском, Зеленогорске, Ужуре, Берёзовке, Дивногорске, Шушенском, Бородино, ЗАТО Солнечном, Канске, Кодинске, Назарове, Норильске, Уяре, пос. Кедровом. Об этом сообщают на сайте правительства Красноярского края.

В Красноярске появятся 8 новых общественных пространств. В частности, продолжится благоустройство сквера в мкр. Солнечном. Также создадут новые скверы на улицах Полтавская, Робеспьера, Павлова, Киренского, обустроят набережную Енисея в районе ДК имени 1 Мая и вдоль Качи (от Вейнбаума до Белинского). Появится бульвар на Ульяновском проспекте.

За благоустройство пустыря вдоль пр. Ульяновского проголосовали в 2021 году почти 4 000 жителей города. На данный момент началась масштабная работа по созданию нового пространства. К концу лета на высоком берегу Енисея появится пешеходный и велосипедный трафик, разные виды освещения, площадка для выгула собак, детская и спортивная площадки, удобный спуск к Енисею.

На полянах, свободных от насаждений, разместят столики для пикника. Появится оригинальная смотровая площадка в виде двухуровневой складки рельефа. На первом ярусе расположится визит-центр с террасой и качелями.

До 30 мая можно проголосовать за новые объекты, которые будут благоустроены в следующем году на сайте.

Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края

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