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В Красноярском крае улучшат условия для уличной торговли

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Красноярск
09:00 18 Мая 2022
красноярск, губернатор, рынок
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Глава региона Александр Усс провёл совещание по развитию уличной торговли в Красноярском крае. По его мнению, развитие стихийных торговых рядов поможет как местным производителям, так и горожанам.

В этом году были благоустроены торговые ряды разных районах краевого центра, например, на ул. Высотной. Губернатор предложил участникам совещания проехать летом по Красноярску и посмотреть на внешний вид точек продаж и мини-рынков у магазинов.

Кроме этого, Александр Усс поднял вопрос об увеличении количества рынков и развитии ярмарок – это должно укрепить торговые связи между городом и деревней.

Фото: © администрация Красноярска

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