В Канске арестовали 4 машины злостных неплательщиков

В Канске инспекторы ГИБДД и судебные приставы арестовали 4 автомобиля, владельцы которых задолжали в общей сложности 2,5 миллиона рублей. Неплательщиков выявляли с помощью специального комплекса, который автоматически сканировал номера машин и проверял их владельцев на наличие долгов.

Так, 57-летний мужчина накопил более 2 млн долга по налоговым платежам — его внедорожник арестовали. А у 38-летнего местного жителя забрали Mitsubishi Lancer из-за задолженности в размере более 100 тысяч рублей. А вот 40-летняя владелица грузового фургона не захотела расставаться со своим авто, поэтому погасила долг за коммунальные услуги в размере 60 тысяч рублей на месте.

Напомним, с 2014 года приставы имеют право наложить арест на машину, если долг ее владельца превышает 3 тысячи рублей.

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов